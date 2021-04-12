Москва, , 20:59 — REGNUM Случаи заражения новыми штаммами коронавируса в России связаны главным образом с их завозом из Турции и Танзании. Об этом сообщила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«На сегодняшний день у нас выявлено 128 случаев британского варианта. Хочу отметить, что неделю назад это был 101 случай ‑ и это преимущественно завозы из Турции и Танзании. Также выявлено 16 случаев южноафриканского варианта — это тоже Турция, Танзания и ЮАР», — сказала она.

Попова также подчеркнула, что распространение британского, южноафриканского и бразильского вариантов вируса происходит быстрее, чем распространение того штамма, который циркулирует в России.

«Поэтому те меры, которые предприняты и принимаются, безусловно, актуальны для сохранения здоровья российских граждан», — сказала она.

Напомним, ранее сегодня российские власти приняли решение об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.