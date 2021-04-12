Рим, , 20:59 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 12 апреля, в Италии умерли 114 612 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 358 (днем ранее — на 331), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 9789 (днем ранее — на 15 746).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 779 594 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 524 417 человек — на 8588 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 3 952 644 человек, что составляет 6,56% населения Италии. Число вакцинированных впервые превысило число носителей вируса за все время эпидемии.