Ижевск, 12 апреля, 2021, 20:59 — ИА Регнум. В Ижевске в День космонавтики силами студентов филиала Самарского государственного университета путей сообщения, Ижевского автотранспортного техникума, а также учащихся школ №10 и №20 провели флешмоб «Поехали». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Удмуртии Удмуртия

Следите за развитием событий в трансляции: «Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

200 молодых людей образовали знаменитую фразу первого человека в космосе Юрия Гагарина «Поехали», а также традиционный солярный знак на Привокзальной площади железнодорожного вокзала.

Глава гордумы Ижевска Олег Гарин («Единая Россия») выразил надежду, что фотография ижевского флешмоба, снятого с квадрокоптера, попадёт на Международную космическую станцию в числе самых оригинальных снимков. В цифровом формате их отправят космонавтам, десять лучших отметят специальными памятными сувенирами от госкорпорации «Роскосмос» с символикой юбилейного года.

ИА REGNUM напоминает, 12 апреля в России отмечается День космонавтики, праздник, посвящённый первому полёту человека в космос. В этом году у знаменательного события 60-летний юбилей. На месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области открылся Парк покорителей космоса.