Москва, , 20:54 — REGNUM В России выявлено 49 случаев инфицирования неизвестными штаммами коронавируса. Об этом сообщила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она уточнила, что по состоянию на 9 апреля были проведены исследования более 9 тысяч образцов материала, в ходе которых было выявлено 193 мутировавших варианта. Из них в 128 случаях речь шла о британском штамме коронавируса, ещё в 16 случаях — южноафриканском.

«49 случаев неуточненных мутаций требуют дополнительного изучения и не относятся ни к одному из описываемых вариантов», — сказала Попова.

Согласно последним данным оперативного штаба, за всё время с начала эпидемии в России выявлено уже 4,65 миллиона носителей коронавирусной инфекции, скончались по меньшей мере 103 263 больных COVID-19, излечились и были выписаны 4,27 миллиона пациентов.