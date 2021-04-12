Челябинск, , 20:54 — REGNUM Последствия провала на дороге в районе дома №7 на ул. Куйбышева могут быть устранены в течение двух недель. Об этом заявил главе города Наталье Котовой вице-мэр Александр Астахов.

Он отметил, что уже сооружены временный транзитный трубопровод и временный отводной коллектор. На утро 12 апреля велись работы по подключению перекачивающих насосов.

Как сообщало ИА REGNUM, провалы грунта были выявлены на прошлой неделе. При этом, по словам чиновников, жильцам находящейся поблизости десятиэтажки ничего не угрожает.