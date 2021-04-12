Энгельс, Саратовская область, 12 апреля, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил повысить должностные оклады российских космонавтов.

Nasa Работа российского космонавта в ткрытом космосе

Об этом глава российского государства заявил 12 апреля на совещании о долгосрочных приоритетах развития космонавтики.

В частности, президент предложил повысить оклад побывавших на орбите космонавтов на 50%, а для готовящихся к первому космическому полету — на 70%.

«Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос, кто уже занимает заметные позиции в отряде космонавтов, и на 70% для тех, кто еще не летал, и готовится стать космонавтов в прямом смысле этого слова», — сказал Владимир Путин.

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщили о недовольстве российских космонавтов разницей в их окладах и руководства Центра подготовки космонавтов (ЦПК), а также снижением качества подготовки к космическим полетам и чрезмерной бюрократизацией.