Выкса, Нижегородская область, 12 апреля, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В правоохранительные органы обратилась жительница города Выкса, которую мошенники убедили перечислить им около 755 тысяч рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

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Представившийся сотрудником полиции Московской области злоумышленник рассказал женщине о том, что она якобы стала жертвой мошенников, и в ближайшее время с ней свяжется сотрудник банка, чтобы объяснить, что нужно сделать, чтобы ее не привлекли к ответственности.

Далее разговор с заявительницей продолжил мужчина, представившись сотрудником банка, он попросил жертву сообщить данные ее банковской карты, сославшись на то, что на нее якобы оформлен кредит.

Женщина сообщила все реквизиты мошенникам, после чего у нее со счета были списаны деньги. Мошенник пояснил, что в ближайшее время сбережения вернут, но ей необходимо перевести оставшиеся деньги на «безопасные банковские ячейки». Что она в итоге и сделала.

Также в полицию обратился еще один житель Выксы, который пожаловался на то, что мошенник похитил с его банковского счета 268 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал полицейским, что ему на мобильный телефон позвонил представившийся сотрудником банка мужчина и сообщил, что от его имени якобы пришел запрос на получение кредита.

После того как гражданин сообщил звонившему, что не оставлял заявку на займ, собеседник предложил выксунцу оформить кредит лично и перевести деньги на «безопасный счет».

Заявитель отправился в отделение банка, оформил и обналичил кредит, после чего перечислил все полученные деньги на счет, указанный мошенником.

Полиция возбудила уголовные дела по обоим фактам мошенничества. Если преступников удастся вычислить и арестовать, то им будет грозить до шести лет лишения свободы.