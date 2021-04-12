Атланта, США, 12 апреля, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Трое полицейских получили ранения в округе Кэролл (штат Джорджия, США), передаёт 12 апреля NBC.

Цитата из хф «Полицейская академия». реж Хью Уилсон. 1984. США Славная американская полиция

Уточняется, что неподалёку от Атланты произошла перестрелка: полицейские преследовали правонарушителей, в результате чего были ранены, причём одного транспортировали до больницы на вертолёте.

Телеканал отметил, что злоумышленники пока не пойманы. Подробностей случившегося не приводится.