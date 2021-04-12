Лос-Анджелес, США, 12 апреля, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Американский актёр Маколей Калкин впервые стал отцом. Об этом 12 апреля сообщает издание StarHit.

Цитата из кф Один дома. реж Крис Коламбус. 1990. США Крик

По данным СМИ, Маколей Калкин и его возлюбленная Бренда Сонг стали родителями мальчика. Его назвали Дакотой в честь сестры актёра, которая умерла в 2008 году.

Отметим, что Калкин и Сонг вместе уже более четырех лет. Пара познакомилась на съёмках фильма Changeland.