Виннипег, Канада, , 20:42 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, официальный портал НХЛ подвел итоги прошедшей игровой недели, назвав лучших игроков лиги за этот период.

Третьей звездой недели стал нападающий «Даллас Старс» Роопе Хинтц, который набрал на свой счет 8 (2+6) очков в 4 матчах.

Вторым был признан форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, отличившийся шестью голами и двумя результативными передачами в четырех встречах.

Главным героем недели стал голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак. В трех матчах минувшей недели он одержал три победы, пропуская в среднем 1,67 шайбы за игру и отражая 93,8% бросков.