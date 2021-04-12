Турин, Италия, , 20:37 — REGNUM Сегодня, 12 апреля, итальянский портал Tuttosport сообщил об интересе «Ювентуса» к нападающему «Дженоа» Эльдору Шомуродову.

Согласно информации источника, туринский клуб заинтересован в услугах двух игроков, которые имеют опыт выступления в Российской премьер-лиге. В их трансферном шорт-листе находятся экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов и полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. «Ювентус» может приобрести Кварацхелию в целях развития молодежи клуба.

Отметим, что Кварацхелией также интересуются «Милан» и «Бавария».