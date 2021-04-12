Нижний Новгород, , 20:34 — REGNUM Прокурором Нижегородской области на ближайшие пять лет стал Андрей Травкин, указ о назначении которого на эту должность ранее подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве сегодня, 12 апреля.

Нового главу прокуратуры коллективу ведомства представил заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин.

ИА REGNUM напоминает, что с 2019 года Андрей Травкин занимал пост первого заместителя прокурора Астраханской области. А ранее он возглавлял прокуратуру Керчи в Крыму.