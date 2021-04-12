Москва, 12 апреля, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Эпатажный рэпер Моргенштерн за неделю набрал миллион подписчиков в TikTok. Новостью об этом он поделился в историях своего Instagram-аккаунта.

ИА REGNUM Сервис Tik Tok

В честь этого события Алишер Моргенштерн заказал торт. Поздравив подписчиков и себя, рэпер решил удалить аккаунт в TikTok, продемонстрировав весь процесс удаления страницы в качестве доказательства.

Ранее Моргенштерн совместно с DJ Smash записал клип на песню «Новая Волна». В видеоролике музыканты предстают в виде служителей храма, которые в момент конца света устраивают «последнюю» вечеринку.