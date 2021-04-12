Архангельск, 12 апреля, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский напомнил подписчикам «Вконакте», что День космонавтики является особенным праздником для региона.

ИА REGNUM Проспект Советских космонавтов в Архангельске

Следите за развитием событий в трансляции: «"Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

"Сегодня значительная часть российских и международных космических проектов реализуется на космодроме «Плесецк». Это самый северный и один из крупнейших космодромов мира, гордость России», — напомнил глава региона.

Подписчики, в свою очередь, напомнили губернатору о том, что в регионе есть место, которое отнюдь не славит отечественную космонавтику.

«Давайте в честь круглой даты отремонтируем в Архангельске проспект Советских космонавтов. Оденем, наконец, этот позорный участок в центре города от ул. Выучейского до ул. Поморской в асфальт!» — написал один из пользователей.

ИА REGNUM Проспект Советских космонавтов в Архангельске

На сигнал отреагировали администраторы официального паблика городской администрации. Судя по ответу чиновников, в ближайшие годы проспект не заасфальтируют.

«Там не ремонт нужен, а строительство участка. По предварительным подсчетам, стоимость работ составит порядка 300 млн рублей. И возникает дилемма: сделать только этот участок и практически больше ничего в городе или отложить и провести ремонт 10 км не менее востребованных дорог», — говорится в ответе.