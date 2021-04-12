Москва, , 20:30 — REGNUM Решение правительства России по заморозке авиасообщения с Турцией не имеет связи с приездом президента Украины Владимира Зеленского в Анкару, а вызвано тревожными эпидемиологическими тенденциями в этой стране, заявил 12 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией», — цитирует пресс-секретаря президента России агентство РИА Новости.

Такими словами Песков ответил на вопрос о вероятной связи решения по воздушному сообщению с Турцией с переговорами турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с его украинским коллегой Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля замглавы правительства РФ Татьяна Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня текущего года из-за негативных тенденций с ростом смертности и новых заражений коронавирусом на турецкой территории.

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