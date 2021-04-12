Хайнань, Китай, , 20:25 — REGNUM Около тридцати специальных мер политического характера будет предпринято для дальнейшей либерализации торговли в южно-китайской островной провинции Хайнань. Большинство этих мер направляется на поддержку генерального плана строительства Хайнаньского порта свободной торговли, который был обнародован в июне прошлого года. Об этом 12 апреля сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства коммерции КНР.

Хайнаньский торговый порт планирует довести до мирового уровня, для чего будут приняты меры по смягчению требований к экспортно-импортным операциям по таким товарам, как сырая нефть, нефтепродукты, сахар, а также отменены лицензионные системы в отношении продукции электроники и машиностроения.

Одновременно, как сообщается, будут введены дополнительные меры контроля качества и безопасности импортируемых и экспортируемых товаров, для чего произойдет укрепление портовых надзорных возможностей.