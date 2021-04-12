Саранск, 12 апреля, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов принял участие во всероссийском проекте «Классные встречи», которое проводит Российское движение школьников. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

В ходе проекта школьники получат возможность пообщаться с выдающимися и интересными людьми, одним из которых и стал руководитель Мордовии.

В ходе встречи одна их участниц, ученица саранского лицея №7 Полина Шейнеман, обратилась к Здунову с необычной просьбой — об экскурсии и сотрудничестве с пресс-службой главы республики. Школьница рассказала, что у мордовского отделения РДШ есть собственный пресс-центр, активисты пишут статьи и снимают ролики. Аккаунт в tik-tok набрал уже больше 1 млн просмотров.

«Мы придумаем что-то интересное. У нас проходит много встреч с интересными людьми. Все это можно снимать, показывать и комментировать», — поддержал идею Здунов.

Руководитель пресс-службы главы Мордовии Елена Башкирцева заверила, что в ближайшее время школьники смогут познакомиться с работой губернаторского пула журналистов.

ИА REGNUM напоминает, проект «Классные встречи» стартовал в 2017 году. Спустя полтора года он стал частью национального проекта «Образование». За это время более 1 млн школьников стали участниками 3538 «классных встреч». Гостями проекта уже были Тина Канделаки, Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Николай Дроздов, Эдгард Запашный, Екатерина Андреева и многие другие известные личности. За три года выпуски проекта в видеоформате посмотрели более 8,403 млн человек.