Тегеран, 12 апреля 2021, 20:21 — REGNUM Осудить нападение на центр обогащения урана в иранском городе Натанз потребовали власти Ирана у МАГАТЭ, сообщает 12 апреля Jamaran.
Соответствующее обращение направил иранский представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Абади от имени Тегерана потребовал официально осудить диверсию в отношении ядерного объекта.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране рассматривают теракт в качестве основной версии аварии в распределительной электросети на объекте в Натанзе. В Тегеране не исключают версии причастности Израиля к случившемуся.
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