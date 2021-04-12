Синьцзян, , 20:21 — REGNUM После произошедшего в субботу, 10 апреля, затопления в одной из угольных шахт Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), МЧС КНР направило в регион рабочую группу для оказания помощи в проведении аварийно-спасательных работ. Об этом 12 апреля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что инцидент, в результате которого в шахте оказался заблокированным 21 горняк, произошел в ходе плановых работ по реконструкции предприятия.

На место направлен официальный представитель МЧС, на которого возложена ответственность за руководство рабочей группой, а также привлечение к участию в спаса тельной операции группы экспертов, специализирующихся на аварийно-спасательных работах в угольной отрасли.

В спасении людей и ликвидации последствий ЧП также принимают участие государственные спасательные команды и местные пожарные бригады.