Пекин, , 20:17 — REGNUM В Китае анонсировано проведении массовых тематических, агитационно-просветительских и других мероприятий, посвященных отмечаемому в текущем году столетию КПК, сообщает 12 апреля Синьхуа. И при этом отмечает, что провозглашенной целью этой кампании является вдохновить партию, армию, весь китайский народ, включая все его этнические группы, с тем, чтобы они оставались верными избранному пути и упорно трудились ради внесения своего вклада в дело социалистического строительства.

В специальном циркуляре ЦК КПК об этой кампании отмечается, что в перечень мероприятий включены повторение текста партийной присяги, образовательные и исторические мероприятия для подростков, которые пройдут в два этапа: до мая и с мая до конца нынешнего года.

Циркуляр ЦК также обнародовал партийные лозунги по случаю этого знаменательного юбилея.