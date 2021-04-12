Пекин, , 20:14 — REGNUM Крупный производитель автомобилей из КНР Chery Automobile Co принял решение об отзыве с китайского внутреннего рынка более 82 тыс. авто модели Ruihu 3x, произведенных с августа 2016 по апрель 2019 годов из-за проблем с двигателем, которые, по заключению специалистов, могут привести к проблемам с безопасностью. Об этом 12 апреля сообщает Синьхуасо ссылкой на информацию, распространенную Государственным управлением КНР по регулированию рынка.

Отзыв автомобилей начнется 15 апреля; производитель пообещал проведение комплексных проверок транспортных средств и внести коррективы в их конструкцию.