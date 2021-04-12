Бишкек, , 20:13 — REGNUM Выделенных из бюджета Киргизии 215 млн сомов (196 млн рублей) не хватает на покупку вакцины от коронавируса «Спутник V», поэтому договора на поставку российского препарата до сих пор нет. Об этом заявил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев, передает «24.kg».

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»Мы просили вакцину на те деньги, которые у нас есть, но российская сторона настояла на миллионе доз», — пояснил он причину задержки.

По слова высокопоставленного чиновника, Исламский банк развития пообещал дать киргизским властям $3 млн (231 млн рублей), которые правительство намерено потратить на приобретение российской вакцины.

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