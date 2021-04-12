Астрахань, , 20:13 — REGNUM В Астраханской области к 12 апреля вакцинированы от коронавирусной инфекции 59 тысяч 256 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Оба этапа иммунизации прошли 34 тыс. 908 человек.

За период прививочной кампании в регион поступило 82 тыс. 992 дозы вакцины «Спутник V».

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