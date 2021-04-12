Анкара, , 20:26 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече со своим канадским коллегой 12 апреля выразил обеспокоенность ограничениями поставок канадского оборудования для производства турецкой военной техники. В ходе встречи Чавушоглу и министр иностранных дел Канады Марк Гарно обсудили двусторонние отношения. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

В то же время в ходе встречи было выражено недовольство Турции в связи с позицией Канады по поводу ограничений поставок канадского оборудования для нужд оборонной промышленности Турции. Было предложено пересмотреть эту ситуацию.

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Напомним, во время конфликта в Нагорном Карабахе канадское правительство приостановило продажу электрооптических и инфракрасных камер канадского производства Wescam, используемых для производства в турецких беспилотных аппаратов SİHA. По заявлению турецких СМИ, таким образом Канада поддержала Армению в этом конфликте.

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