Астрахань, , 20:08 — REGNUM В Астраханской области 12 апреля подтверждено 76 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Всего в регионе был зарегистрирован 31 тыс. 641 положительный результат исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 375 человек.

За весь период 695 человек скончались. Два летальных случая подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.