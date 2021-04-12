Женева, Швейцария, , 20:25 — REGNUM Рост числа новых инфицированных коронавирусом в мире продолжается уже седьмую неделю подряд, а количество летальных исходов от COVID-19 идет по нарастающей четвертую неделю. Об этом заявил 12 апреля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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В мире общее число выявленных инфицированных достигло 136 209 405 человек. Сообщается также, что общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 939 142.

В первую десятку стран по распространению инфекции за неделю входят Индия, Бразилия, США, Великобританий, Франция, Россия, Турция, Италия, Испания и Германия.