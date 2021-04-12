Тамбов, , 20:04 — REGNUM В Тамбовской области 12 апреля подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на два меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 420 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 27 тыс. 747 пациентов, в том числе 14 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 434 человека. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.