Москва, , 20:03 — REGNUM Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев представил офицерам своего нового первого заместителя — начальника штаба флота контр-адмирала Владимира Воробьева, сообщает 12 апреля пресс-служба Северного флота.

Новый первый заместитель и начальник штаба был представлен перед началом еженедельного совещания командного состава Северного флота.

Александр Моисеев отметил, что новый начальник штаба представлен по случаю своего назначения на новую должность, но хорошо знаком практически всему офицерскому составу Северного флота, так как посвятил ему большую часть своей военной службы.

Контр-адмирал Владимир Воробьёв родился в семье военного моряка. В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и начал службу в подводных силах Северного флота.

Служил на атомных субмаринах инженером группы штурманской боевой части, прошел путь до командира подлодки, а затем командира соединения.

Занимал пост начальника штаба и командира Беломорской военно-морской базы, должность начальника управления боевой подготовки флота. На момент назначения начальником штаба Северного флота служил в аналогичной должности на Балтийском флоте.

За время службы повышал свой профессиональный уровень, окончив Высшие специальные офицерские классы ВМФ, Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Владимир Воробьёв награжден орденом «За военные заслуги» и другими государственными и ведомственными наградами.

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