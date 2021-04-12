Москва, , 19:59 — REGNUM В Турции наблюдается самый высокий рост заболеваемости COVID-19 среди стран, с которыми Россия осуществляет авиасообщение. Об этом сообщила на брифинге 12 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"В 21 из 30 стран, с которыми у нас открыто авиасообщение, в последние три недели мы видим дестабилизацию ситуации. Однако самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турции», — сказала она.

По словам Поповой, уровень заболеваемости в Турции в течение последней недели вырос до 455 человек на 100 тысяч населения, тогда в России этот показатель составляет 45 человек на 100 тысяч населения.

Напомним, ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия на период с 15 апреля по 1 июня ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в этих странах.