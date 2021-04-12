Бишкек, , 19:59 — REGNUM Первомайский районный суд Киргизии выпустил из следственного изолятора депутата Кубанычбека Жумалиева, обвиняемого в коррупции и незаконном обогащении. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

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В ведомстве отмечают, что парламентарию изменили меру пресечения на домашний арест после того, как он передал в пользу государства активы и недвижимость на общую сумму более 1 млрд сомов (910 млн рублей).

Также при этом учитывался «преклонный возраст и состояние здоровья депутата Жумалиева».

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