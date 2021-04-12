Нижний Новгород, , 19:58 — REGNUM В Нижнем Новгороде в жилом комплексе «Гагаринские высоты» открылась новая школа на 675 человек. Строительство учреждения велось в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Пресс-служба правительства Нижегородской области

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"Символично, что школу на проспекте Гагарина, в жилом комплексе «Гагаринские высоты», мы открываем сегодня, в День космонавтики, когда отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он добавил, что основной акцент в обучении здесь будет сделан на точные науки, также дети будут изучать космос и Вселенную. Кроме того, в школе даже есть собственный планетарий.

Общая стоимость строительства с учетом технического оснащения составила 640 млн рублей. Здесь расположены учебные классы с инновационными методическими комплексами, современные лаборатории для практических занятий по различным предметам, три спортивных зала, просторный актовый зал, зал хореографии, музыкальный и художественный классы, кабинеты робототехники.

По словам мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, в 2020—2021 годах в Приокском районе открылись уже две новые школы, до прошлого года новые образовательные учреждения здесь не строили в течении 30 лет. Начальные классы уже занимаются в новой школе, средние и старшие школьники начнут обучение с 1 сентября. Кроме того, в скором времени рядом со школой будет открыт новый детский сад, оба учреждения составят единое образовательное пространство.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Нижнем Новгороде функционируют 153 учреждений основного общего и среднего общего образования. В них обучаются 134,3 тыс. школьников.