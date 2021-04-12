Бишкек, , 19:57 — REGNUM За 2020 год в Киргизии 98 детей и подростков покончили жизнь самоубийством, а в 2019 году было зарегистрировано 48 суицидов среди несовершеннолетних. Об этом на правительственном совещании заявила замминистра здравоохранения и соцразвития Ализа Солтонбекова.

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По словам чиновницы, анализ показал, что зачастую суицид совершают дети не только из неблагополучных семей, но и из обычных.

«Много историй, когда у родителей отсутствует культура общения с детьми, что негативно сказывается на их психологическом состоянии и приводит к трагедиям», — пояснила она.

Также замглавы минздрава отметила, что по итогам первого квартала нынешнего года в республике выявили 1463 случая семейного насилия и 129 фактов насилия и жестокого обращения по отношению к детям.

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