Москва, , 21:58 — REGNUM TikTok-блогер Валя Карнавал ответила на критику певицы Ларисы Долиной. Она опубликовала в историях своего Instagram-аккаунта архивное видео с выступления певицы.

В ролике один из поклонников спросил молодую Долину, что мешало ей добиться успеха. «Те люди, которые решали наши судьбы, были по меньшей мере не то, что несведущи в том, что мы делаем, они нас не уважали. Они были людьми пожилыми, которые не хотели понимать, что нужно современной молодежи», — отвечала на видео Долина. Карнавал таким образом напомнила певице, что в любое время старшее поколение не понимает молодёжь.

Ранее Лариса Долина в YouTube-шоу «Музыкалити» раскритиковала Валю Карнавал за то, что та «не умеет петь». Блогер пыталась отстоять свою позицию, считая, что петь может любой, кто этого хочет.

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