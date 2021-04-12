Москва, , 19:54 — REGNUM Более 500 тысяч граждан России забронировали туры на турецкие курорты на период с 15 апреля по 31 мая, когда авиасообщение с республикой будет ограничено. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

По её словам, общая стоимость забронированных туров на указанный период составляет около 32 миллиардов рублей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия на полтора месяцы ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в этих странах.

По информации источника РИА Новости в туристической отрасли Турции, на сегодняшний день на турецких курортах находятся порядка 25−30 тысяч отдыхающих из России.

Читайте ранее в этом сюжете: Голикова подтвердила ограничение авиасообщения с Турцией