Джорджия, , 20:59 — REGNUM Сьемки фильма о рабстве, главную роль в котором играет Уилл Смит, перенесены из штата Джорджия из-за нового закона о голосовании, который актер назвал «регрессирующим». Об этом 12 апреля сообщает Deadline.

Смит и директор фильма Антуан Фукуа сообщили в официальном заявлении, что чувствуют, что вынуждены «действовать».

"Нам совесть не позволяет предоставлять экономическую поддержку правительству, которое вводит регрессивные законы, направленные на ограничение прав голосующих», — сказано в обращении.

Напомним, что после информации о том, что выборы президента США 2020 года были фальсифицированы, сенатор штата Джорджия Брайан Хьюз предложил законопроект, который «призван упростить голосование и усложнить обман».

Как сообщало ИА REGNUM, новый закон о выборах в штате Джорджия предусматривает ужесточения для избирателей, голосующих заочно, ограничивает время для проведения голосования в день выборов и запрещает раздачу еды и напитков людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок. Кроме того, в новом законодательстве введены требования для регистрации избирателей, в частности, требование предъявлять удостоверение личности только с фотографией.