Саранск, , 19:38 — REGNUM В республиканском сосудистом центре №2 на базе Мордовской республиканской центральной клинической больницы до сентября планируют установить два новых аппарата УЗИ (ультразвуковых исследований) экспертного класса. Также два новых аппарата УИХ экспертного класс и три новых аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких) появятся в первичном сосудистом отделении республиканской клинической больницы имени Каткова. Годом ранее в больнице появился аппарат КТ (компьютерной томографии).

Оборудование будет приобретено в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Сосудистый центр №2 начал работать около года назад, до настоящего момента здесь проведено более 1 тыс. операций на сосудах, медицинскую помощь получили более 1,5 тыс. человек. Центр работает круглосуточно и без выходных. Ежедневно сюда поступают пациенты с острой коронарной патологией.

По словам главы центра Романа Шукшина, раньше такие пациенты поступали в первичное сосудистое отделение либо в Саранске, либо в районах республики. Сейчас их сразу принимает центр, в случае необходимости экстренной доставки использовался вертолет санитарной авиации «Ансат» — осенью таким способом были доставлены 20 пациентов из отдаленных районов.

«Время доставки из отдаленных районов сокращалось до 2 часов. Сократилось время ожидания пациентом помощи. Это способствует и скорейшей реабилитации. Операции у нас проводятся круглосуточно. При необходимости пациент может попасть на операционный стол уже через 30 минут после поступления в больницу», — добавил Шукшин.

Он подчеркнул, что новое оборудование с более высоким разрешением позволит получить точную визуализацию проблем в сосудах головы и шеи. Кроме того, планируется расширить отделение реанимации с девяти до 18 коек.

«За счет нового оборудования улучшится качество оказания помощи пациентам с острой сосудистой патологией, сократится время пребывания пациента в приемном отделении, улучшится диагностика острых сосудистых состояний», — подчеркнула заведующая кардиологическим отделением №3 регионального сосудистого центра №2 Светлана Маркиянова.

Жителям Мордовии из групп риска напоминают о необходимости проходить регулярные осмотры врачей с помощью смс-рассылки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике провели инвентаризацию всех учреждений первичного звена здравоохранения, особенно в сельских районах. Результаты показали — более 60% всей инфраструктуры поликлинических отделений, не считая ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) и врачебных амбулаторий, требуют серьезного капитального ремонта. Для приведения более 100 зданий в нормативное состояние необходимо более 10,7 млрд рублей. До конца текущего года на программу модернизации направят 525 млн рублей, будет приобретено 238 единиц медицинского оборудования, а также 58 транспортных средств.

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