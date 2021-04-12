Горловка, ДНР, , 19:36 — REGNUM Район посёлка шахты имени Гагарина (ДНР) подвергся вечером 12 апреля миномётному обстрелу со стороны ВСУ, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что при обстреле, начавшемся в 16:35 мск, украинские боевики выпустили по району посёлка пять мин калибра 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 11 апреля ВСУ четыре раза атаковали территорию ДНР.

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