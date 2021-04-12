Москва, 12 апреля, 2021, 19:32 — ИА Регнум. На отдыхе в Турции в настоящее время находятся порядка 25−30 тысяч российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в туристической отрасли Турции.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дюденский водопад. Анталья, Турция

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Отмечается, что в марте турецкие курорты принимали более 20 тысяч российских туристов в неделю.

«С учётом роста турпотока в преддверии начала сезона и известной средней продолжительности пребывания наших гостей, число находящихся сейчас в Турции российских туристов мы можем оценить в пределах 25−30 тысяч», — сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее сегодня ряд федеральных СМИ со ссылкой на источники сообщил, что Россия может с 15 апреля ограничить авиасообщение с Турцией из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в этой стране.