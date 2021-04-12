Кировград, Свердловская область, , 19:32 — REGNUM В Кировграде Свердловской области в филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) разработали специальную крышку для конвертера, которая позволила устранить тепловые потери и сэкономить энергоресурсы.

«Раньше конвертер после проведенного ремонта приходилось разогревать двое суток. Для ввода агрегата в рабочий режим и для его «разогрева» требовался значительный расход газа и воздуха. Разработанная крышка улучшила производственный процесс, снизив потребление энергоресурсов», — отметил начальник конвертерного отделения филиала Владислав Борисов.

Крышка представляет собой многослойную конструкцию и состоит из жаропрочного металла и теплоизоляционного материала. Она устанавливается на горловину конвертера и помогает оставаться теплу внутри агрегата. Если раньше для разогрева одного конвертера требовалась работа трех-четырех горелок, то с использованием крышки достаточно двух.

Металлурги филиала намерены использовать новое устройство не только в период подготовки конвертера к работе с расплавами после ремонта. В перспективе крышка будет использоваться и в период продолжительных простоев в ожидании расплавов, к примеру во время ежегодного капитального ремонта шахтной печи. Это позволит держать конвертер в горячем резерве, используя меньшее количество природного газа и воздуха.

Изготавливать крышки для остальных конвертеров будут работники филиала «Производство сплавов цветных металлов» (пос. Верх-Нейвинский, Свердловская область).