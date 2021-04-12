Минск, , 19:30 — REGNUM Вскоре после прибытия из Польши в Москву перестал выходить на связь белорусский оппозиционный политолог Александр Федута. Его супруга Марина Шибко заявила о готовности вылететь на поиски.

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Федута давно уехал из Белоруссии в Польшу, откуда периодически критиковал Александра Лукашенко и белорусские реалии. До отъезда Федута участвовал в политической деятельности, помогая представителям прозападной русофобской оппозиции.

Политическую карьеру Федута начал в комсомоле. После запрета ЛКСМБ он участвовал в деятельности «Белорусского союза молодёжи» и первых выборах президента постсоветской республики (в команде Лукашенко).

Федута — автор книги о Лукашенко, а также разнообразной публицистики. Президент России наградил Федуту медалью Пушкина, и вскоре после этого политолог выступил против установки памятника Пушкину в белорусском городе Могилёве.

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