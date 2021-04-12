Энгельс, Саратовская область, , 19:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить долгосрочный документ с перечнем мер по реализации приоритетных основ государственной политики в космической сфере.

Об этом глава государства заявил 12 апреля в ходе совещания по развитию отечественной космической отрасли.

Российский президент напомнил, что в январе 2020 года были утверждены основы государственной политики в космической деятельности на период до 2030 года.

«Для достижения поставленных масштабных целей нужен долгосрочный подход, который в полной мере учитывает наши приоритеты в космической сфере и будет подкреплен соответствующими ресурсами. Для этого правительству необходимо подготовить и утвердить документ, содержащий конкретные меры по достижению приоритетов, обозначенных в основах госполитики в области космической деятельности», — пояснил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что документ должен иметь комплексный и долгосрочный характер, отражая перспективы развития отечественной космонавтики не менее чем на десятилетний период.

«При этом акцент должен быть сделан на практическом использовании результатов космической деятельности в экономике и социальной сфере России, прежде всего, в сфере коммуникации, транспорта, промышленности, образования, здравоохранения», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил о необходимости еще раз проанализировать приоритетные космические проекты и четко определить этапы выполнения задач в области космонавтики.

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