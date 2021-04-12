Москва, , 19:26 — REGNUM Россия может ограничить авиасообщение с Турцией из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в этой стране. Об этом сообщает 12 апреля ряд федеральных СМИ со ссылкой на источники.

Отель в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Речь идёт о приостановке выполнения чартерных рейсов на полтора месяца — с 15 апреля до 1 июня, при этом отмены регулярных авиаперевозок не планируется.

По информации источников РБК, решение о приостановке полётов российских авиакомпаний во все аэропорты Турции принято оперативным штабом по борьбе с распространением COVID-19.

В свою очередь ТАСС сообщает, что окончательного решения оперштаба ещё нет, но введение ограничений — один из обсуждаемых вариантов. По данным агентства, рассматривается также вариант ограничения авиасообщения с сохранением регулярных рейсов из Москвы в Стамбул, но с меньшей частотой.

Согласно данным источников, эвакуации российских туристов из Турции не планируется, будет осуществляться плановый вывоз граждан России из республики.

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