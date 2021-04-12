Минск, , 19:20 — REGNUM Переболевшие COVID-19 белорусские врачи получают материальную помощь по линии аффилированной с органами государственной власти «Федерации профсоюзов Белоруссии». Желающие получить помощь должны состоять в ФПБ.

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По заявлению переболевших «государственный профсоюз» выделяет материальную помощь «на реабилитацию» от последствий COVID-19. Она составляет 100 белорусских рублей ($38 в эквиваленте по официальному курсу).

Семьи умерших от COVID-19 тоже получают материальную помощь. За прошлый год смертность во многих районах Белоруссии выросла кратно.

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