Санкт-Петербург, 12 апреля, 2021, 19:20 — ИА Регнум. У Петербурга есть большие планы на предстоящий летний туристический сезон, в том числе в связи с тем, что во многих традиционных странах притяжения туристов поднялась третья волна пандемии коронавируса. Об этом заявил 12 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди на Благовещенском мосту

Он напомнил, что летом Петербург примет несколько матчей чемпионата Европы по футболу, гостям Евро-2020 будут помогать 1500 волонтеров.

«Город выдал первые 100 разрешений на работу летних кафе. Заведения общепита смогут размещать их в упрощенном порядке с 1 мая по 15 октября. Как и в прошлом году, такие разрешения выдаются бесплатно», — рассказал Беглов в своем радиообращении к горожанам.

«Также мы объявили конкурс на проведение четырех ближайших общегородских праздников, — отметил Беглов. — Дня Победы, Дня славянской письменности и культуры, Дня города, Дня знаний. Сделаем всё возможное, чтобы они состоялись».

Губернатор также напомнил, что 10 апреля открылась навигация по Неве. Он высказал надежду, что массовая вакцинация позволит городу сформировать коллективный иммунитет уже в этом году, и Петербург, пусть с ограничениями, сможет принимать гостей.

«Активно готовимся именно к такому развитию событий», — резюмировал Александр Беглов.