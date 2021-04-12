Вашингтон, 12 апреля, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Компания Microsoft приобретет сервис по распознаванию речи Nuance Communications за $19,7 млрд. Об этом 12 апреля сообщает издание «Хабр».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

По данным СМИ, наработки Nuance Communications будут использоваться в облачных решениях в области здравоохранения. Покупка Nuance также позволит улучшить технологии распознавания речи Microsoft.

Приобретение Nuance Communications станет самой крупной сделкой компании с 2016 года. Тогда Microsoft купила LinkedIn за $26,2 млрд.