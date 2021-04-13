Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Президент США Джо Байден выбрал бывших сотрудников Агентства по национальной безопасности США (АНБ) на ключевые должности в сфере кибербезопасности в его администрации. Об этом 12 апреля сообщает Associated Press.

Экс-заместитель главы АНБ Джон Инглис выдвинут на должность первого директора по вопросам кибербезопасности при Белом доме. Джен Истрели, бывшей главе отдела контртерроризма в АНБ, теперь планируют поручить управление Агентством по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) Министерства внутренней безопасности США.

Напомним, что Байден выдвинул кандидатов на фоне того, как администрация Белого дома разбирается с последствиями кибератаки на SolarWinds в марте 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, внедрение вируса в обновление Orion затронуло тысячи клиентов SolarWinds, включая правительственные учреждения и крупнейшие компании США. Американские власти обвинили в причастности к атаке Россию, в Москве на самом высоком уровне категорически отвергли такие предположения.