Владикавказ, 12 апреля, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Северную Осетию 12 апреля прибыл новый руководитель республики Сергей Меняйло. Его представил правительству и парламенту субъекта полпред президента РФ Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сергей Меняйло

В ходе представления Сергей Меняйло поблагодарил своего предшественника на посту главы РСО-Алания Вячеслава Битарова за проделанную работу. Он также подчеркнул, что Северная Осетия всегда была родным домом для него, так как он здесь родился, и в этой земле похоронены его родители.

«Я готов к работе со всеми, кто желает процветания своей республике. Надеюсь на вашу помощь и поддержку», — обратился Меняйло к присутствующим.

По его словам, он рассчитывает, что федеральный центр примет его предложение по разработке индивидуальной комплексной программы социально-экономического развития для Северной Осетии. Она поможет республике «стать на путь уверенного развития». При этом, если не будет консолидации власти, бизнеса и представителей институтов гражданского общества, эта задача не может быть выполнена, отметил Меняйло.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил врио руководителя республики Сергея Меняйло — бывшего полпреда президента в Сибирском федеральном округе.

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