Москва, , 19:24 — REGNUM США невыгодно, чтобы конфликт в Донбассе вновь перешел в горячую фазу. Об этом 12 апреля заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, Вашингтон контролирует президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот ненароком не начал войну с ДНР и ЛНР.

«У них задача не допустить провокаций. Они, наоборот, присматривают за Зеленским, чтобы он не слишком вдохновил своих «воинов». Чтобы все оставалось в рамках шоу. «Мы поизображаем, погоняем войска, обвиним Россию в том, что она агрессор. Заставим немцев побежать в объятия к американцам». Но все должно оставаться в рамках шоу, и за этим американцы следят», — заявил Матвейчев.

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