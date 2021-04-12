Татьяна Стоянович, 12 апреля 2021, 20:59 — REGNUM Недавнее заявление посла Германии в Сербии Томаса Шиба о том, что НАТО в 1999 году бомбило Союзную Республику Югославию для того, чтобы «избежать гуманитарной катастрофы и геноцида в Косово», вызвало бурю осуждения в сербском обществе. Немецкий дипломат в интервью сербскому телеканалу РТВ 7 апреля сравнил бомбардировки Белграда, которые нацистская Германия совершила 6 апреля 1941 года, с событиями 1999 года. По мнению Шиба, между событиями Первой и Второй мировой войны и произошедшим в 1999 году нет никакой связи. «Мы знаем, что это было трудное время для сербов, но нельзя забыть, что это (бомбардировки — ИА REGNUM) не просто так произошло, все это готовилось довольно долго. Нужно было найти решение по Косово, и при этом все дипломатические средства уже были использованы», — заявил он.
Сербские и российские эксперты рассказали ИА REGNUM, почему сербское общество не готово смириться с западной точкой зрения на события 1999 года.
Научный советник Института политических исследований (Белград) Зоран Милошевич считает, что слова Томаса Шиба нельзя рассматривать отдельно от правительственного кризиса в Черногории, который возник после заявления министра правосудия Владимира Лепосавича о том, что «геноцид в Сребренице» он лично признает после того, как тот будет недвусмысленно доказан.
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«Это давление на весь сербский народ. Власти и в Сербии, и в Черногории должны понять, что мы все еще являемся заложниками нарратива о всеобщей вине сербов, который Запад сформировал в 1999 году или еще раньше, в годы развала Югославии», — полагает Милошевич.
При этом эксперт заявил, что как раз Германия «несет ответственность за смерть 40 миллионов славян».
«Любое заявление из уст немецких дипломатов напоминает сербам не только о преступлениях Второй мировой войны, о расстреле школьников в городе Крагуевац, о концлагере Ясеновац на территории Независимого Хорватского Государства, об убитых сербах, но и о нападении НАТО на сербские земли — на Республику Сербскую во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине и на Сербию и Черногорию во время бомбардировок 1999 года», — продолжил сербский политолог.
По словам Милошевича, сербы, пока они существуют как нация, будут бороться против попыток заклеймить их клеймом «геноцидного народа». «Во-первых, потому, что это неправда. Во-вторых, мы должны уничтожить этот ложный миф, который о нас создает Запад», — сказал он.
«На самом деле Запад постоянно подогревает ненависть других балканских народов по отношению к сербам. Постоянно напоминает нашим соседям о том, что они должны нас ненавидеть. Вот недавно Сербия открыла возможность для всех граждан региона приезжать к нам за прививкой от коронавируса. Это большой моральный капитал Сербии, который теперь Запад пытается обанкротить и доказать другим балканским народам, что сербы не такие хорошие, какими кажутся», — подытожил Зоран Милошевич.
Российский историк, доцент Московского гуманитарного университета Анна Филимонова считает, что заявление немецкого посла выглядит «вдвойне настораживающее», если учесть роль Германии и в Первой, и во Второй мировой войне, и в процессе развала Югославии.
«Здесь нужно расследовать не мнимые преступления сербского режима против косовских албанцев, а как раз именно действия Германии в отношении Югославии», — считает историк.
По словам Филимоновой, немецкие спецслужбы, особенно БНД, принимали активное участие в подготовке радикальных экстремистских деятелей и снабжали их оружием, а сама Германия участвовала в расчленении Югославии, а также в агрессии НАТО 1999 года.
«Поэтому слова Шиба о том, что сербский режим совершал преступления, звучат как чудовищный парадокс. Но давайте посмотрим на эти слова в более широком контексте, учитывая все глобальные изменения, которые проходят на наших глазах. Если у кого-то все еще существует непонимание происходящего в Косово, то нужно перевести события в международно-правовое измерение и наконец-то назвать вещи своими именами», — полагает Филимонова.
По мнению эксперта, если мы это сделаем, то увидим, что расчленение Югославии — это не просто работа против государства, это «взлом всех представлении человечества о справедливом и устойчивом мире». Поэтому здесь скорее нужно адресовать вопрос Германии — почему она участвовала в силовой акции против суверенного государства, что по Уставу ООН считается абсолютно недопустимым, полагает Филимонова.
«Потом надо обратить внимание на такой момент: Запад говорит о геноциде албанцев. Но давайте зададимся вопросом, почему никто до сих пор не указал, где он был конкретно? Это просто клише, которое было брошено западными СМИ и в которое все просто должны поверить. И не надо говорить про Рачак. Это было уничтожение боевой группы, полностью законно проведенная антитеррористическая операция (в селе Рачак в январе 1999 года была проведена операция против группы албанских террористов. Инцидент был использован Западом как предлог для начала бомбардировок Югославии — ИА REGNUM)», — рассказала российский эксперт.
Филимонова также отметила тот факт, что Запад никогда не говорит о геноциде сербов со стороны албанского диверсионно-террористического подразделения под названием «Армия освобождения Косово».
«Эта группировка была создана непосредственно Германией и ее структурами. Её целью был сепаратизм и захват территории Сербии. И нам это террористическо-криминальное образование пытаются представить как государство. Речь идет о глобальной трансформации международного права и нашего сознания. Мы должны принимать совершенно извращенные действия и предлоги Запада как реальность и соглашаться с этой глобальной диктатурой. Я бы призвала рассматривать косовскую проблему в более широком контексте, а не как локальный случай. Если сербские власти смирятся с псевдолозунгом о «геноциде», не будет никакой остановки в том, что мы еще должны признать действительностью», — подытожила Анна Филимонова.