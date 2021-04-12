Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Компания Apple планирует создать устройство, сочетающее Apple TV с «умной» колонкой HomePod. Об этом 12 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным vc.ru, устройство будет поддерживать доступ к камере для видеоконференций, а также все стандартные функции Apple TV (игры, просмотр видео и так далее). «Умная» колонка позволит воспроизводить музыку и использовать голосового помощника Siri.

Отмечается, что в случае запуска устройство станет «самым амбициозным» продуктом Apple в сфере устройств для «умного» дома. Владельцы компании также обсуждают разработку акустической системы с сенсорным экраном, чтобы составить конкуренцию Google и Amazon.

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